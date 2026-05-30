بالصور: حادثا سير في طرابلس وإصابات نُقلت إلى المستشفى

سُجّل حادثان سير في مدينة طرابلس أسفرا عن إصابات نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حادثا سير في طرابلس وإصابات نُقلت إلى المستشفى pic.twitter.com/qhPOojNH0M — Cedar News (@cedar_news) May 30, 2026

الحادث الأول وقع على طريق المئتين، نتيجة انزلاق دراجة نارية كان يستقلها شابان، ما أدى إلى إصابتهما. وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهما ميدانياً ونقلهما إلى المستشفى الإسلامي للعلاج.

أما الحادث الثاني فوقع على كورنيش الميناء البحري أمام مطعم الفنار، حيث سقط أحد الأشخاص وأصيب بجروح، وقد جرى إسعافه ونقله أيضاً بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.