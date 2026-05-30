تعميم صورة موقوف بجرائم نصب واحتيال

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 11-5-2026 أوقفت دوريّة من شعبة المعلومات المدعو:

– ز. م. (مواليد عام 1967، لبناني)

وذلك لقيامه بالعديد من عمليّات النصب والاحتيال وانتحال الصّفة بطرق مختلفة في محافظتَي بيروت وجبل لبنان. كما تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق بجرائم نصب واحتيال وانتحال صفة.

أُحيل الموقوف إلى مفرزة بيت الدين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة للتّوسّع بالتّحقيق معه، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع القضائي المختصّ.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب إلى الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوه، الحضور إلى مركز مفرزة بيت الدّين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 300216-25 و300187-25 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

