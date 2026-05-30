عون وسلام يقيّمان مفاوضات واشنطن ويؤكدان أولوية وقف إطلاق النار

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء عقدا اجتماعًا لتقييم نتائج اجتماع الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية الذي عُقد في واشنطن.

وأكد الوفد اللبناني المفاوض تمسّكه بأولوية التوصل إلى وقف إطلاق النار، فيما بحث عون ورئيس الوزراء التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات المقررة يومي 2 و3 يونيو المقبل.

كما تناول الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلاد، إضافة إلى أوضاع النازحين قسرًا من منازلهم نتيجة التطورات المستمرة.

