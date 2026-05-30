تحرّك احتجاجي في دورس يطالب بالعفو العام والإفراج عن الموقوفين

نفّذت عشائر بعلبك الهرمل وأهالي الموقوفين ولجنة العفو العام وعدد من المخاتير اعتصامًا عند دوار الجبلي في دورس، تخلّله قطع طريق البقاع الشمالي أمام حركة السير باتجاه واحد.

وخلال التحرك، رفع المحتجون لافتات تطالب بإقرار عفو عام شامل والإفراج عن السجناء والموقوفين، داعين الرؤساء الثلاثة إلى التدخل السريع لإقرار قانون العفو، ومؤكدين ضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية وفتح صفحة جديدة أمام الشباب.

وقد تدخّل الجيش اللبناني لاحقًا لضبط الوضع، حيث عمل على الحفاظ على أمن الاعتصام وتنظيم حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

