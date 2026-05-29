إسرائيل ترفض طلبًا لبنانيًا بالانسحاب إلى ما وراء الليطاني

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الوفد اللبناني طالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء نهر الليطاني وصولًا إلى خط الحدود الدولية. وبحسب الهيئة، رفضت إسرائيل هذا الطلب، معتبرة أنها “لن تكون مستعدة للقيام بذلك طالما أن هناك تهديدًا قائمًا”.

ويأتي هذا الموقف في إطار المباحثات المتعلقة بالوضع الأمني على الحدود الجنوبية، وسط استمرار التوتر والتجاذبات بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل الوجود العسكري في المنطقة.

