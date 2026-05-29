لبنان

الجيش يوقف مواطنًا لإطلاقه النار وإصابة امرأة في منطقة الفوار – صيدا

Published: 3 days ago
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات المواطن (م.ص.) في منطقة الفوار – صيدا، لإطلاقه النار بتاريخ 28 /5 /2026 ما أدى إلى إصابة امرأة، ولرميه رمانة يدوية في المنطقة ما تسبب بأضرار لعدد من السيارات، وضبطت كمية من المواد المخدّرة.

سلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

