الجيش يوقف مواطنًا لإطلاقه النار وإصابة امرأة في منطقة الفوار – صيدا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات المواطن (م.ص.) في منطقة الفوار – صيدا، لإطلاقه النار بتاريخ 28 /5 /2026 ما أدى إلى إصابة امرأة، ولرميه رمانة يدوية في المنطقة ما تسبب بأضرار لعدد من السيارات، وضبطت كمية من المواد المخدّرة.

سلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.