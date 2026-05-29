انتشال جثمان مواطن من البحر قبالة عمشيت وسط ظروف بحرية صعبة

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني بيان أعلنت فيه أن فرق الإنقاذ البحري تمكنت، عند الساعة 3:15 من بعد ظهر اليوم، من انتشال جثمان مواطن من البحر قبالة شاطئ عمشيت.

وأوضحت المديرية أن العملية نُفذت بحضور الأجهزة الأمنية المختصة، في منطقة بحرية صعبة تشهد أمواجاً عالية وتيارات قوية، ما استدعى تدخلاً متخصصاً من فرق الإنقاذ البحري.

وتولت فرق الإسعاف في الدفاع المدني نقل الجثمان إلى أحد مستشفيات المنطقة، بناءً على إشارة النيابة العامة المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، جددت المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة أثناء السباحة أو التنزه على الشاطئ، خصوصاً في ظل التقلبات الجوية وارتفاع موج البحر واشتداد سرعة الرياح.

كما شددت على ضرورة تجنّب المخاطرة في المناطق البحرية الخطرة أو غير الآمنة، داعية إلى الإبلاغ فوراً عن أي طارئ عبر الاتصال بالرقم 125 أو عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 70/192693.

وتأتي هذه الحادثة لتعيد التذكير بخطورة السباحة أو الاقتراب من البحر في الظروف الجوية غير المستقرة، ولا سيما في المناطق التي تشهد تيارات قوية وأمواجاً مرتفعة، حيث تتحول النزهات البحرية أحياناً إلى حوادث مأساوية خلال دقائق.

