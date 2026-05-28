نواف سلام: لا شيء يبرّر الاعتداءات على صور والنبطية

Smoke rises from the site of an Israeli strike near the southern Lebanese city of Tyre on May 27, 2026. Israel launched broad strikes on Lebanon including near the city of Tyre on May 27, as Hezbollah said its fighters clashed with Israeli forces beyond an Israeli-declared “yellow line” in the south despite a ceasefire. (Photo by KAWANT HAJU / AFP)

استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الإعنداءات الإسرائيلية كاتبا على صفحته الرسمية:

‏لا شيء يمكن ان يبرر الإعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمها التاريخية، ولا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الآمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم، بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية.

‏ان هذا يجعلنا اكثر تمسكاً بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من بلادنا، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يسمح بعودة كل النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة.

‏ونحن مستمرون في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك. فهذا واجبنا الوطني وحقنا الثابت الذي لن نساوم عليه تحت أي ظرف.

