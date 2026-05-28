بالصور: مراسم تشييع المجند الشهيد صالح محمد سوني

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة المحيدثة – راشيا المجند الممددة خدماته صالح محمد سوني الذي استشهد بتاريخ 26/ 5/ 2026 جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه قرب سد بحيرة القرعون – البقاع الغربي.

مراسم تشييع المجند الشهيد صالح محمد سوني pic.twitter.com/58HrkXXmll — Cedar News (@cedar_news) May 28, 2026

استُهلّ التشييع بتشريفات أدّتها ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش من أمام مستشفى راشيا الحكومي، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى بلدته المحيدثة – راشيا حيث أقيم التأبين بحضور ممثل كل من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقد ألقى كلمة أكد فيها أن قدر المؤسسة العسكرية هو تقديم الشهداء وبذل التضحيات المعمّدة بالدم من أجل لبنان.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.