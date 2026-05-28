هذه حقيقة الإستغناء عن مستشاري رئيس الجمهورية

نشرت صفحتان تُموّلان من الشخصية النيابية نفسها خبراً عن استغناء رئاسة الجمهورية عن عددٍ من المستشارين، عادت وتناقلته صفحات تابعة لتيار سياسي.

إلا أنّ ما ورد في الخبر ليس دقيقاً، ويبدو أنّ الهدف منه استهداف رئيس الجمهورية من الشخصية النيابية المموّلة. فالمستشارون الذين ذكروا في الخبر هم فرحات فرحات الذي ترك منصبه منذ أكثر من سنة، وجانّ مراد التي تركت منصبها لتلتحق بعملها الدبلوماسي في التشكيلات الأخيرة، وطوني حداد غادر منصبه منذ ستّة أشهر. أمّا ميشال دو شادارفيان فهو الوحيد الذي ترك منصبه منذ أسبوع.

كما أنّ جميع المستشارين غادروا من دون خلافات، كلٌّ بسبب ظروفه الخاصّة، ما يطرح علامات استفهام حول الغاية من نشر هذا الخبر وتوزيعه في هذا التوقيت.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.