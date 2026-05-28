بالصور: قداس في دير كفيفان ومسيرة صلاة من أجل إعلان الأخ اسطفان نعمة قديسا

أقام جمهور دير كفيفان قداسا ومسيرة صلاة من أجل إعلان الأخ اسطفان نعمة قديسا.

واحتفل بالذبيحة الإلهية رئيس دير طاميش الأب وسام عيد بمشاركة رئيس الدير الأب اسطفان فرح والأب الاقنوم طوني صعيبي، في حضور عدد كبير من الآباء والإخوة الدارسين والإخوة المبتدئين وحشد كبير من المؤمنين.

وبعد تلاوة الانجيل المقدس، ألقى الأب عيد عظة تحدث فيها عن زمن العنصرة وحلول الروح القدس، مؤكدا أن الصلوات متواصلة من أجل إعلان الطوباوي إسطفان قديسا على مذابح الكنيسة في لبنان والعالم.

وفي ختام القداس، رحب الأب فرح بالمشاركين وأعلن عن تسجيل أعجوبتي شفاء على يد الطوباوي اسطفان في سجلات الدير تزامنا مع القداس، ودعا الى المشاركة في القداس الذي سيقام عند السادسة في 27 حزيران المقبل، في باحة دير كفيفان وتليه مسيرة صلاة بالشموع، في ذكرى تطويب الأخ اسطفان.

