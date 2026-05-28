لبنان
قيادة الجيش تنعى الرقيب علاء محمود مدلج
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب علاء محمود مدلج الذي استشهد بتاريخ ٢٨ /٥/ ٢٠٢٦ جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق زفتا – دير الزهراني.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
- من مواليد ١٤/ ١٠/ ١٩٩٣ كفررمان – النبطية.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
