قيادة الجيش تنعى الرقيب علاء محمود مدلج

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب علاء محمود مدلج الذي استشهد بتاريخ ٢٨ /٥/ ٢٠٢٦ جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق زفتا – دير الزهراني.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

من مواليد ١٤/ ١٠/ ١٩٩٣ كفررمان – النبطية.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

