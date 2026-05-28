وزيرة التربية: لم يكن من الممكن إلغاء امتحانات الثانوية العامة لأنها ترتبط بالمستقبل الجامعي

أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن الوزارة اعتمدت خطة مرنة لضمان استمرار التعليم خلال الحرب، عبر التعليم الحضوري أو عن بُعد بحسب ظروف المناطق، مع دعم التعليم الإلكتروني والتنسيق مع المدارس والجهات المانحة.

وأعلنت إلغاء امتحانات “البريفيه” هذا العام واعتماد تقييم مدرسي، مقابل الإبقاء على امتحانات الثانوية العامة مع ثلاث دورات استثنائية وتقليص المناهج، حفاظاً على صدقية الشهادة اللبنانية ومراعاة للطلاب المتضررين.

كما كشفت كرامي أن المناهج التربوية الجديدة أصبحت جاهزة للبدء بمرحلة تجريبية العام المقبل، بالتوازي مع وقف تراخيص الجامعات الخاصة الجديدة والعمل على تحسين جودة التعليم العالي.

