نتنياهو يجمد استهداف بيروت

أفادت صحيفة معاريف الإسـ.ـرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسـ.ـرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع في المرحلة الحالية عن إصدار أوامر بشنّ غـ.ـارات على بيروت، في ظل ما وصفته باستخدام الولايات المتحدة “الفيتو”، الأمر الذي يقول الجيش الإسـ.ـرائيلي إنه يكبل يديه”.

وبحسب الصحيفة، فإن تأجيل أي هجـ.ـوم على بيروت حوّل المدينة إلى ما يشبه “الملاذ الآمن” للحـ.ـزب.

وأضافت “معاريف” أن الجيش الإسـ.ـرائيلي يقرّ بأن نتنياهو يفرض قيودًا على تحركاته العسـ.ـكرية ويمنعه من تنفيذ عمليات بالطريقة التي يرغب بها بهدف إزاحة الحـ.ـزب جانبًا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسـ.ـرائيلي قولها: “نحن حاليًا في موقع دفاعي، والعملية الجارية خلف السياج لا تحمل هدفًا عملياتيًا حقيقيًا”.

