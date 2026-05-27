لبنان
قيادة الجيش تنعي المجنّد صالح محمد سوني
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه المجند (مددت خدماته) صالح محمد سوني الذي استشهد بتاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٦ جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه قرب سد بحيرة القرعون – البقاع الغربي.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
من مواليد ٥ / ٩/ ٢٠٠٤ المحيدثة – راشيا.
حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.
الوضع العائلي: عازب.
(تحدَّد مراسم التشييع لاحقًا)
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.