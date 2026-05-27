قيادة الجيش تنعي المجنّد صالح محمد سوني

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه المجند (مددت خدماته) صالح محمد سوني الذي استشهد بتاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٦ جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه قرب سد بحيرة القرعون – البقاع الغربي.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

من مواليد ٥ / ٩/ ٢٠٠٤ المحيدثة – راشيا.

حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

الوضع العائلي: عازب.

(تحدَّد مراسم التشييع لاحقًا)

