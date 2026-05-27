الجيش اللبناني: استشهاد جندي في غارة إسرائيلية على سهل البقاع

بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٦، تمكّنت وحدة من الجيش من سحب جثمان أحد العسكريين بعدما استشهد جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه، قرب سد بحيرة القرعون – البقاع الغربي، وذلك عقب جهود ميدانية متواصلة، وسط تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة المعادية. وقد تعذّر الوصول إليه يوم أمس نتيجة استمرار التهديدات الأمنية والاستهدافات المعادية للمنطقة.

وكانت المنطقة قد تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية المعادية بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٦ أدّت إلى استشهاد العسكري وعدد من المسعفين أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإخلائه.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.