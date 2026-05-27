اعتباراً من 10 حزيران.. مرفأ جونية يباشر استقبال رحلات بحرية إلى قبرص واللاذقية ومرسين

بعد سنوات من الانتظار، يستعد مرفأ جونية لإطلاق مرحلة جديدة من النقل البحري، إذ سيباشر اعتباراً من 10 حزيران المقبل استقبال وتسيير الرحلات البحرية من وإلى كل من قبرص واللاذقية ومرسين.

وبحسب الإعلان الصادر عن القائمين على المشروع، فإن الخطوة تهدف إلى إعادة تفعيل الحركة البحرية عبر مرفأ جونية وتعزيز الربط البحري بين لبنان وعدد من الوجهات الإقليمية، ما من شأنه أن يساهم في تنشيط القطاعين السياحي والاقتصادي وتوفير خيارات إضافية للمسافرين.

