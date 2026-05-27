هذا ما قالته الوزيرة كرامي عن الامتحانات الرسمية والمناهج الجديدة

أكدت وزيرة التربية ريما كرامي اعتماد الوزارة سياسة مرنة لضمان استمرارية التعليم رغم الحرب، مع دعم التعليم الإلكتروني والتدرج في عودة المدارس الرسمية.

وأعلنت إلغاء امتحانات “البريفيه” التقليدية واعتماد تقييم مدرسي، فيما ستُجرى امتحانات الثانوية العامة عبر ثلاث دورات استثنائية مع تقليص المناهج مراعاة للطلاب المتضررين.

كما أشارت إلى جهوزية المناهج التربوية الجديدة تمهيداً لبدء مرحلة تجريبية العام المقبل، إضافة إلى متابعة ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية وتنظيم أوضاع الجامعات الخاصة.

