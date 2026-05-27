قماطي: رئيس الجمهورية وأغلبية حكومية يريدون ضرب المقاومة

شدد عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي على أننا نتمسك بلبنان الكبير وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه، وأما الكلام عن وقف إطلاق النار الذي لما كان ليُبحث به لولا الضغط الإيراني، فلا يمكن أن يتحقق أو أن يلتزم به حزب الله في حال جرى تكريس الاحتلال في الجنوب، بحيث يبقى كل طرف حيث هو، أي أن الإسرائيلي يبقى في القرى التي دخل إليها على الأرض اللبنانية، والمقاومة تبقى في مكانها، وإذا قامت المقاومة بعمليات على قوات الاحتلال على الأرض اللبنانية المحتلة، فحينها تقوم القيامة بأن حزب الله خرق الاتفاق وأعاد الحرب إلى لبنان وما شاكل، فهذا لن يحصل، لأننا دخلنا في هذه المعركة من أجل أن نحقق التحرير، ووقف العدوان، وعودة الأسرى، وعودة النازحين إلى قراهم، وإعادة الإعمار.

وخلال حفل تأبيني، أشار قماطي إلى “أن رئيس الجمهورية أو غيره بأغلبية حكومية يريدون ضرب المقاومة في هذا العهد، وبالتالي على هؤلاء أن يعلموا، أنهم جهة عابرة تأتي وتذهب، فيما نحن المتجذّرون في هذا البلد، سنبقى العزة والكرامة والقوة والحرية والتحرير لهذا الوطن”.

