في بيروت.. انتشار لافتات للأرزة اللبنانية تحمـل شعار: السلام لمسـتقبل لبنان

انتشرت في عدد من شوارع العاصمة بيروت لافتات تحمل شعار «السلام لمستقبل لبنان» مع رموز الأرزة اللبنانية، في خطوة لافتة أثارت اهتمام المارة. وتوزعت اللافتات في مناطق حيوية وعدة تقاطعات رئيسية، ما أعطى انطباعًا بوجود حملة منظمة تحمل طابعًا رمزيًا أو سياسيًا.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية حول الجهة التي تقف خلف هذه اللافتات أو أهدافها، فيما تباينت ردود الفعل بين من اعتبرها رسالة دعوة للتهدئة والاستقرار، ومن رأى فيها تحركًا ذا أبعاد سياسية في توقيت حساس تشهده البلاد.

