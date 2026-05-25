مصدر إسرائيلي: توسيع العمليات سيشمل الضاحية الجنوبية فقط وضمن مهلة محدودة

نقلت قناة “الحدث” عن مصدر إسرائيلي قوله إن المقصود بتوسيع العمليات العسكرية إلى بيروت هو الضاحية الجنوبية تحديداً وليس العاصمة اللبنانية ككل. وأضاف المصدر أن أي توسيع للعمليات في لبنان سيكون محدوداً بمهلة زمنية محددة، في إطار الضغوط العسكرية الجارية. كما أشار إلى أن واشنطن تناقش مع طهران إمكانية وقف الحرب في لبنان مقابل كبح تحركات حزب الله، لافتاً إلى أن تل أبيب حاولت خلال الفترة الأخيرة استهداف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مرتين على الأقل، وفق زعمه. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر العسكري والمخاوف من اتساع رقعة المواجهة على الساحة اللبنانية.

