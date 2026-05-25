مسؤول أمريكي: الحزب يتحمل مسؤولية التصعيد وإسرائيل ستواصل الرد على الهجمات

قال مسؤول أمريكي إن حزب الله تجاهل الطلبات المتكررة لوقف إطلاق النار على إسرائيل، بما في ذلك ما وصفه بـ”الإنذار الأخير”، معتبراً أن الحزب يتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد الحالي نتيجة خرقه وقف إطلاق النار منذ مطلع شهر مارس.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستواصل الرد على الهجمات التي تستهدف قواتها ومدنييها، مؤكداً أن الموقف الأمريكي الحالي يختلف عن نهج إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. كما اتهم حزب الله بإطلاق نحو ألف طائرة مسيّرة و700 صاروخ منذ 17 أبريل، بهدف عرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل.

وأشار إلى أن تصرفات حزب الله تسعى، بحسب تعبيره، إلى حرمان اللبنانيين من فرصة تحقيق السلام وإعادة الإعمار، محملاً الحزب تبعات التوتر والتصعيد المستمر في المنطقة.

