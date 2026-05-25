بالفيديو: لحظة اصطدام طائرة بمظلة شراعية

وثّقت سيدة تُدعى سابرينا حادثة تصادم بين طائرة شراعية كانت تقودها وطائرة صغيرة بالقرب من جبل شميتنهوه شمال النمسا. وأظهرت المشاهد تحليقها في الجو قبل أن تصطدم بها الطائرة الصغيرة، إلا أنها تمكنت من فكّ تشابك مظلتها وفتح المظلة الاحتياطية، لتنجح في الهبوط بسلام.

لحظة اصطدام طائرة بمظلة شراعية — Cedar News (@cedar_news) May 25, 2026



ونشرت سابرينا مقطع الفيديو عبر حسابها على إنستغرام، وعلّقت قائلةً: “لا أزال غير مصدّقة أنني أكتب هذا الآن، ولم أتعرض سوى لبعض الكدمات والرضوض الطفيفة.

