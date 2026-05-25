مايا حسن حليحل خرجت ولم تَعُد، هل تعرفون شيئًا عنها؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

مايا حسن حليحل (مواليد عام 2000، فلسطينيّة)

التي غادرت، بتاريخ 23-5-2026، منزلها الكائن في محلّة جبل السويد – شحيم في قضاء الشّوف، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه. علمًا بأنها تُعاني من اضّطرابات نفسيّة وعقليّة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة شحيم في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 241841-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات

