استمرار تحليق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق هذه المناطق

رصد تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق سن الفيل برج حمود النبعة الجديدة الدورة والجوار.

كذلك فوق الروشة حمرا مار الياس الظريف ساقية الجنزير عائشة بكار عين المريسة رملة البيضاء الجناح الاوزاعي وسط بيروت راس النبع الخندق الغميق والجوار.

رصد تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق سليم سلام مدينة رياضية طريق الجديدة صبرا وشاتيلا وطى المصيطبة زقاق البلاط النويري البسطا والجوار.

كذلك رصد تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما فوق الشويفات عرمون بشامون قضاء عاليه بعلشماي حمانا عين عنوب قماطية كيفون خلدة كفرشيما و فوق الحازمية بعبدا اللويزة اليرزة والجوار.

