نعي العميد الركن المتقاعد يوسف الطحان

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد يوسف الطحان (690038)، الذي توفي يوم الجمعة بتاريخ 22 /5 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 1 /7 /1943 رأس بعلبك – بعلبك.

– تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1966، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1969، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /7 /1995.

– حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

– متأهل وله 4 أولاد.

يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ 27 /5 /2026 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك – سوديكو – بيروت، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11.00 ثم ينقل الجثمان إلى بلدته رأس بعلبك – بعلبك حيث يوارى الثرى بعد صلاة النياحة في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 11.00 في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك – سوديكو – بيروت وبعد الدفن لغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة السيدة للروم الملكيين الكاثوليك رأس بعلبك، ويوم الخميس بتاريخ 28 /5 /2026 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك – سوديكو – بيروت، ويوم الجمعة بتاريخ 29 /5 /2026 ابتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديسة تريز – المنصورية، أو عبر الاتصال بابنه المحامي إدغار الطحان على رقم الهاتف: 750730/ 76.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.