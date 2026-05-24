قتيل و ٣ جرحى بحادث سير على طريق سبينس – طرابلس

سُجِّل حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة نارية على طريق سبينس – طرابلس، ما أدّى إلى سقوط قتيل يُدعى “فيصل المصري” في العقد السادس من العمر إضافة إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وبحسب المعلومات، كان أحد الجرحى برفقة القتـ.. يل على متن الدراجة النارية، فيما أُصيب شخصان آخران كانا داخل السيارة.

وقد عمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني على نقل جـ.. ثة الضـ.. حية، فيما تولّى جهاز الطوارئ والإغاثة نقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفيات لتلقّي العلاج اللازم.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.