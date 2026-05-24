نعيم قاسم: توالت التنازلات من قِبَل الدولة اللبنانية حتى وصلت إلى تجريم الحزب.. ندعو الى اسقاط الحكومة

انتقد الأمين العام لـنعيم قاسم أداء الدولة اللبنانية في التعامل مع التطورات السياسية والأمنية، معتبراً أن الاعتداءات الإسرائيلية استمرت خلال 15 شهراً بعد الاتفاق، في وقت وصف فيه الدولة بأنها عاجزة عن فرض تطبيقه.

وقال قاسم إن المطلوب من الدولة اللبنانية، بحسب تعبيره، ليس مواجهة ما وصفه بـ“المشروع الأميركي الإسرائيلي”، بل عدم التحول إلى أداة تسهّل تنفيذه، مشيراً إلى ما اعتبره تزايداً في التنازلات التي وصلت، وفق قوله، إلى “تجريم المقاومة” في 2 آذار 2026.

ودعا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن القرارات التي اتخذتها بحق “المقاومة”، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يعيدها إلى جانب شعبها، كما اعتبر أن ما وصفه بـ“مشروع إسرائيل” يهدف إلى “إبادة المقاومة واحتلال لبنان بشكل تدريجي”.

وفي السياق نفسه، رأى أن العقوبات الأميركية الأخيرة تستهدف ممارسة الضغط، معتبراً أنها تعكس – وفق تعبيره – عجزاً عن تحقيق الأهداف السياسية والأمنية المرجوة.

كما دعا الى اسقاط الحكومة

