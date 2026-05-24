الراعي: لبنان يتتظر رجال دولة يصونون رسالة البلد

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن “لبنان ينتظر مسؤولين يستلهمون الروح القدس في قراراتهم، ورجال دولة يصونون رسالة البلد ودوره”.

وقال الراعي في عظة قداس الأحد: “نصلّي لكي تنجح المفاوضات، فكلّ مَن يصنع خيراً للبنان يكون شريكاً في استقراره، وبسلامه يطمئن الكثيرون”.

وأضاف: “ما نراه من فوضى وخوف على بيروت يدعونا إلى وقفة مسؤولة، فهذه العاصمة بنيت على العيش المشترك ولا يجوز أن تُترك لوحدها من دون دولة حاضرة”.

