بالصور: الجيش اللبناني يفككك قنبلة غير متفجرة في الضاحية الجنوبية

بتاريخ٢٤ /٥ /٢٠٢٦، عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة الصفير – الضاحية الجنوبية، ونقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.

تشدد قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.

