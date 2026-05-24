كرامي لمديري المدارس المدمّرة في الجنوب: التعليم سلاح للصمود

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي اجتماعاً عبر “مايكروسوفت تيمز” مع مديري المدارس والثانويات الرسمية المتضررة في الجنوب والنبطية، بحضور مسؤولين تربويين ورؤساء الروابط التعليمية.

وأكدت كرامي دعم الوزارة الكامل للمدارس والأساتذة، مشددة على أهمية “الصمود التربوي” واستمرار العملية التعليمية رغم الظروف الأمنية والدمار.

كما استمعت إلى اقتراحات المديرين بشأن آليات متابعة التعليم والتحضير للعام الدراسي المقبل وفق تطورات الأوضاع الميدانية.

