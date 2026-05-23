شيا زار كفرعبيدا واطلع من المجلس البلدي على المشاريع الإنمائية

شيا زار كفرعبيدا واطلع من المجلس البلدي على المشاريع الإنمائيةوطنية – زار المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا بلدية كفرعبيدا، وكان في استقباله رئيس المجلس البلدي المهندس ميشال الفغالي والاعضاء، وعقد اجتماع شارك فيه مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر، المدير العام للموارد المائية والكهربائية المهندس الياس عقل، قائممقام البترون روجيه طوبيا، نقيب الطوبوغرافيين الدكتور سركيس فدعوس وخادم الرعية المونسينيور بطرس خليل.

وعرض الفغالي للمشاريع الإنمائية التي تقوم بها البلدية في الأملاك التابعة لمديرية السكك الحديدية والنقل المشترك.

وتخلل الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم تنص على أن تسمح المديرية العامة لسكك الحديد لبلدية كفرعبيدا باستعمال خط سكة الحديد لممارسة رياضة المشي وسير الدراجات الهوائية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.