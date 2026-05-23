عراقجي لِقاسم: ربط وقف النار في لبنان بأي اتفاق مع واشنطن مبدأ ثابت.. ولن نتخلى عن دعم الحزب

قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي في رسالة للشيخ نعيم قـاسم أنه منذ اللحظة الأولى التي تدخلت فيها بعض دول المنطقة كوسيط بقصد خفض التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية طرحت إيران ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق، وهذا الموضوع الهام حتى يومنا هذا بقي بمثابة مبدأ لا ريب فيه

كما أضاف أن الجمهورية الإسلامية حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية وعلى رأسها الحزب

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.