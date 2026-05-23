275 ألف دولار مزيف في الحمرا.. وتوقيف لبنانيَّين بعملية أمنية سريعة

275 ألف دولار مزيف في الحمرا.. وتوقيف لبنانيَّين بعملية أمنية سريعة
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بتاريخ 20-5-2026، وفي محلّة الحمرا، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت كلًّا من:
ج. ر. (مواليد عام 1974، لبناني)
د. ر. (مواليد عام 1995، لبناني)
وذلك للاشتباه بتورّطهما في ترويج عملة مزيّفة.
وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما مبلغ /274,900/ دولار أميركي مزيّف، من فئة الـ /100/ دولار، إضافةً إلى مبلغ /600/ دولار أميركي صحيح، يُشتبه باستخدامه للتمويه.
سُلّما مع المضبوطات إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
