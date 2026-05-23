المجلس العام الماروني: إعلان تطويب البطريرك الحويك دعوة لتعزيز القيم الوطنية والروحية

توجّه المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متّى، إلى اللبنانيين عامةً والموارنة خصوصًا في بيان، بأحرّ التهاني والتبريكات لمناسبة إعلان قداسة البابا لاوون الرابع عشر، البطريرك الياس الحويّك بطريرك لبنان الكبير، طوباويًا على مذبح الكنيسة الكاثوليكية، “وهو رجل الصلاة والعطاء، الذي كرّس حياته للدفاع عن كرامة اللبنانيين وحقوقهم، وملأ بحضوره الكنيسة المارونية والشرق، وأزهرت رسالته الروحية والإنسانية عطاءات لا سيّما للفقراء والجائعين والمحتاجين، إلى جانب جهوده في ترسيخ هوية لبنان القائمة على ثلاثية الحرية والتعددية والعيش المشترك”.

ودعا المجلس الماروني الى الصلاة كي تتوّج مسيرة الطوباوي البطريرك الحويّك بالقداسة، داعيًا جميع اللبنانيين إلى الولاء لمبادئه الروحية والوطنية، والوفاء لتضحياته وخدمته والتزامه قضايا الكنيسة والوطن، متمنيًا أن يولّد هذا الإعلان حسًا وطنيًا جامعًا واعتزازًا ببلد الأرز ومفخرة لجميع أبنائه ودعوة للتمسك بالقيم الجامعة والمؤسِّسة للبنان الرسالة.

