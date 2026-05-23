‏بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي: تدمير مجمّع تابع للحزب تحت الأرض في البقاع وبنى تحتية عسكرية في صور

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ خلال الليل (السبت) غارة استهدفت مجمّعاً تحت الأرض تابعاً لحزب الله في منطقة البقاع، قال إنه كان يُستخدم من قبل عناصر الحزب لتصنيع أسلحة مخصّصة للاستخدام ضد المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي.

— Cedar News (@cedar_news) May 23, 2026

وأضاف الجيش الاسرائيلي أنه استهدف أيضاً مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور، قال إن عناصر الحزب كانوا يستخدمونها للتخطيط وتنفيذ هجمات ضد جنود الجيش الإسرائيلي

