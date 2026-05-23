بالفيديو: وقوع أضرار في مستشفى حيرام جراء غارة استهدفت المنطقة في مدينة صور

اغار الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم مستهدفاً مبنى كريت الذي هدده الجيش الاسرائيلي في مدينة صور بالقرب من محطة بيطار في وسط المدينة ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وتسويته بالارض اضافة إلى تضرر عدد كبير من المنازل الملاصقة والبنى التحتية من مياه وشبكات الكهرباء وطرقات داخلية في الأحياء، وقد هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الاستهداف لمعاينته.

وقوع أضرار في مستشفى حيرام جراء غارة استهدفت المنطقة في مدينة صور

كما، اغار الطيران الحربي فجرا مستهدفاً المبنى المهدد بالقرب من مستشفى حيرام – صور. وادت الغارة الى اضرار جسيمة بمستشفى حيرام وفي غرف العمليات والممرضين والمرضى والعيادات، وفي شبكات الكهرباء وزجاج مبنى المستشفى.

