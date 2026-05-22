“الريجي” تنعى المصور أحمد حريري: بعدسة وثّقت الصمود ورحيل خلال أداء الواجب الإنساني

تنعي أسرة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” المصوّر الفوتوغرافي أحمد حريري، الذي واكب على مدى السنوات الماضية نشاطات ومناسبات الإدارة كمصوّر معتمد لديها، وترك بعدسته بصمة مميّزة في توثيق محطات عديدة من عملها.

وكان قد استشهد حريري اليوم خلال أدائه واجبه الإنساني في مجال الإسعاف، أثناء توجّهه لإنقاذ مدنيين أصيبوا جراء غارة استهدفت بلدته دير قانون النهر.

وكان الراحل قد حاز المرتبة الثانية في مسابقة “منشر صور” للتصوير الفوتوغرافي لعام 2025، عن صورة جسّدت صمود المزارعين في جنوب لبنان وإصرارهم على التمسّك بأرضهم ومواصلة الزراعة رغم الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي.

إن أسرة “الريجي”، إذ تشاطر عائلته ورفاقه ومحبيه أحزانهم، تستذكر بكل تقدير إنسانيته والتزامه المهني ورسالة الصورة التي حملها بعدسته، وتتوجّه إليه بالرحمة ولذويه بالصبر.

