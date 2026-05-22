الإعلان عن تطويب البطريرك إِلْياس الحُوَيِّك

بِفَرَحٍ كَبِيرٍ، تَرَفَعُ جَمعِيَّةُ رَاهِبَاتِ العَائِلَةِ المُقَدَّسَةِ المارونيّات الشُّكرَ لِلَّهِ عَلَى نِعمَةِ تَطوِيبِ أَبِيهَا المُؤَسِّسِ البَطرِيَركِ إِلْيَاسَ الحُوَيِّك، شَفِيعِ العَائِلَةِ وَالكَهَنَةِ وَلُبْنَان.

وَتَزُفُّ خَبَرَ تَوْقِيعِ قَدَاسَةِ البَابَا لَاوُونَ الرَّابِعَ عَشَرَ عَلَى مَرْسُومِ إِعلَانِهِ طُوبَاوِيًّا اليَومَ الجُمُعَةَ ٢٢ أَيَّارَ ٢٠٢٦، إِلَى اللُّبْنَانِيِّينَ جَمِيعًا عَلَى أَرْضِ وَطَنِنَا الحَبِيبِ وَفِي كُلِّ بِلَادِ الِانتِشَار.

هُوَ البَطْرِيَركُ المَارُونِيُّ الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ، بَطرِيَركُ لُبْنَانَ الكَبِيرِ، مُؤَسِّسُ جَمعِيَّتِنَا، «رَجُلُ العِنَايَةِ الإِلَهِيَّةِ»، «البَطرِيَركُ القِدِّيس» كَمَا شَهِدَ لَهُ مُعَاصِرُوه.

إِنَّ إِعلانَهُ طوبَاوِيًّا في هذا الوَقتِ بِالذَّاتِ هُوَ بَرَكَةٌ مِن بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، شَاءَتْهَا العِنَايَةُ الإِلَهِيَّةُ عَلَامَةَ رِضًى إِلَهِيٍّ عَلَى البَطريَركِ إِلْيَاس، الِابنِ الحَبِيب، الكَاهِنِ الأَمِين، الرَّاعِي الغَيُور، وَالقَائِدِ النَّبَوِيِّ، الَّذِي كَرَّسَ حَيَاتَهُ لِخِدمَةِ اللهِ وَالكَنِيسَةِ وَالوَطَنِ وَالإِنْسَانِ، كُلِّ إِنْسَانٍ، دُونَ تَميِيزٍ بَينَ الطَّوَائِفِ وَالأَديَانِ.

بِكَلِمَاتِهِ نُصَلِّي وَنَطْلُبُ شَفَاعَتَهُ، مُمَجِّدِينَ اللهَ عَلَى نِعمَةِ تَطوِيبِهِ، قَائِلِينَ: «إِلٰهِي اجعَلَنِي أَعِيشُ وَأَمُوتُ بِرِضَاكَ».

