قبلان: السلطة تنفّذ مشروع فتنة أميركية وتحويل بعض ألوية الجيش إلى جيش لحد خطر وجودي

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان في “رسالة الجمعة” أن لبنان “يخوض أعتى حرب مصيرية ضد الاحتلال الإسرائيلي”، متهماً السلطة اللبنانية بأنها “غير معنية بالسيادة وحدود البلاد” وتعمل كـ”ناطور لمشاريع الفتنة الأميركية”، محذّراً من أن البلاد باتت “فوق برميل بارود” وأن استمرار هذا النهج قد يدفع لبنان نحو الانفجار الداخلي.

وقال قبلان إن السلطة تمارس “سياسة الإقصاء” وتنفّذ “مشروع فتنة أميركية ـ صهيونية”، مشدداً على أن الجيش اللبناني يجب أن يبقى “جيش لبنان لا جيش أميركا والصهاينة”، ومحذّراً مما وصفه بمحاولات “تحويل بعض ألويته إلى جيش لحد آخر”، معتبراً أن ذلك يشكّل “خطورة وجودية” على البلاد.

وأكد أن الجنوب والضاحية والبقاع “تحملوا أعباء وطنية كبرى”، داعياً إلى عدم التنكّر “للتضحيات الوطنية”، كما تحدث عن “سرطان سياسي وإعلامي” يسعى، بحسب تعبيره، إلى قلب توازنات لبنان وهويته الوطنية، داعياً القوى السياسية والطوائف اللبنانية إلى التحرك لمنع “حرق السلم الأهلي”.

وفي الشق الإقليمي، اعتبر قبلان أن الولايات المتحدة تختار “عدوانها في المنطقة وفق مصالح تل أبيب”، مشيراً إلى أن أي عقوبات أميركية تطال شخصيات من حركة أمل أو حزب الله أو المؤسسات الأمنية والعسكرية “ليست إلا شهادة شرف”، على حد وصفه.

وختم داعياً رئيس الجمهورية والحكومة والمؤسسات الرسمية إلى اتخاذ موقف “يحفظ الشراكة الوطنية والاستقلال السياسي” ويدافع عن “لبنانية لبنان ومؤسساته العسكرية والأمنية”.

