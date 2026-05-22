عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان وتكثيف في الدعم والتدريب للحزب

نقلت مصادر قناة الحدث عن تقديرات أميركية وأمنية مزعومة، أن نحو 100 ضابط من الحرس الثوري الإيراني وصلوا إلى لبنان خلال الأشهر الماضية.

وبحسب ما أورده التقرير، فإن عناصر من الحرس الثوري الإيراني يُعتقد أنهم يشاركون حالياً في عمليات إعادة تدريب وتسليح حزب الله، في إطار دعم عسكري ولوجستي مستمر.

كما أشار التقرير إلى أن بعض هؤلاء العناصر يحملون وثائق لبنانية، بما في ذلك جوازات سفر، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة وجودهم وآليات تحركهم داخل البلاد.

ولم يصدر تأكيد مستقل لهذه المعلومات من مصادر رسمية حتى الآن، فيما تبقى هذه التقديرات ضمن إطار التقارير الإعلامية المنسوبة لمصادر أمنية.

