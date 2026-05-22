لبنان

عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان وتكثيف في الدعم والتدريب للحزب

Published: 9 hours ago
عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان وتكثيف في الدعم والتدريب للحزب

نقلت مصادر قناة الحدث عن تقديرات أميركية وأمنية مزعومة، أن نحو 100 ضابط من الحرس الثوري الإيراني وصلوا إلى لبنان خلال الأشهر الماضية.
وبحسب ما أورده التقرير، فإن عناصر من الحرس الثوري الإيراني يُعتقد أنهم يشاركون حالياً في عمليات إعادة تدريب وتسليح حزب الله، في إطار دعم عسكري ولوجستي مستمر.
كما أشار التقرير إلى أن بعض هؤلاء العناصر يحملون وثائق لبنانية، بما في ذلك جوازات سفر، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة وجودهم وآليات تحركهم داخل البلاد.
ولم يصدر تأكيد مستقل لهذه المعلومات من مصادر رسمية حتى الآن، فيما تبقى هذه التقديرات ضمن إطار التقارير الإعلامية المنسوبة لمصادر أمنية.

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 9 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى