بالصور: حادث سير على مفرق برقايل.. وفاة أب وإصابة زوجته وأطفاله

وقع حادث سير مروّع على مفرق برقايل بعدما اصطدمت مركبة من نوع بيك أب بسيارة كانت تقلّ عائلة، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها وارتطامها بعمود كهرباء، فيما فرّ سائق البيك أب إلى جهة مجهولة.

وقد أسفر الحادث عن وفاة ربّ العائلة على الفور وإصابة زوجته وثلاثة من أطفاله أحدهم بحالة حرجة، حيث جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وشهدت المنطقة زحمة سير خانقة عقب الحادث، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابساته.

