سورية ومكتومتا قيد نفّذن سرقة بـ 85 ألف دولار في كترمايا

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 3-5-2026، ادّعت المدعوة م. م. (مواليد عام 1956، لبنانية نازحة) أنّه، أثناء وجودها داخل محلٍّ للألبسة في محلّة كترمايا، أقدمت امرأتان مجهولتان، بطريقة احتيالية، على سرقة مصاغ ذهبي تُقدَّر قيمته بحوالى /80,000/ دولار أميركي، إضافةً إلى مبلغ /5,000/ دولار أميركي من داخل حقيبتها، وفرّتا إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطات في عملية السرقة وتوقيفهن.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوياتهن، وهنّ كلّ من:

– م. ح. ح. (مواليد 1995، سورية فلسطينية)

– ف. ج. (مواليد 1973، مكتومة القيد)

-ه. ا. (مواليد 1983، مكتومة القيد)

بتاريخ 5-5-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهن في محلّة صبرا.

بالتحقيق معهن، اعترفن بما نُسب إليهن لجهة تنفيذ عملية السرقة المذكورة، وبإخفاء المسروقات داخل منزل أحد أقارب إحداهن. كما اعترفن بتنفيذ عدة عمليات مماثلة في مدينتي بيروت وصيدا.

أُجري المقتضى القانوني بحقهن، وأودعن المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

