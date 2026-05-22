تداولت مواقع اخبارية أسماء أعضاء الوفد العسكري المقرر مشاركته في مفاوضات البنتاغون وجاءت كالتالي:

العميد جورج رزق الله (مسيحي)، العميد زياد رزق الله (مسيحي)، العميد عمر حليحل (سني)، العميد – المهندس وائل عباس (شيعي)، العقيد مازن الحاج (درزي)، والعقيد وديع رفول (مسيحي).

من دون حسم ما إذا كان العميد أوليفر حاكمة، الذي يشغل منصب الملحق العسكري في السفارة اللبنانية في واشنطن، سيشارك في الاجتماعات أم سيبقى عضواً في الوفد الأساسي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.