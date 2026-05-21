تعميم صورة المفقودة السورية مريم الهويش

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

مريم أحمد الهويش (مواليد عام 2011، سورية)

التي غادرت بتاريخ 17-05-2026 منزل ذويها الكائن في محلة سهل بلدة النبي رشادة إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة شمسطار في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 330679-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

