توضيح من الجيش حول ما يجري تداوله عن الوفد العسكري المقرر مشاركته في المفاوضات في البنتاغون في 29 الحالي

أوضحت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أن “ما يجري تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوفد العسكري اللبناني المقرر مشاركته في المفاوضات في البنتاغون بتاريخ 29/5/2026، لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد، لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بِصلة”.

وأكدت أن “الوفد المشارك، على اختلاف تركيبته، يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية”، مشيرة إلى أن “الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون عقيدة الجيش، فيما ينفذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة، انطلاقا من التزامهم الواجب الوطني”.

