وكيل خامنئي في لبنان: الإمام الخامنئي يعتبر ملف إيران ولبنان واحداً ودعم المقاومة سيزداد بعد الحرب

أعلن الوكيل الشرعي للمرشد الإيراني في لبنان الشيخ أسد قصير، أن “سماحة الإمام السيد علي الخامنئي يبلّغ أهل المقاومة في لبنان ويؤكد أن ملف إيران ولبنان هو ملف واحد ولا يمكن الفصل بينهما”، مشيراً إلى أن “الدعم الإيراني للمقاومة في لبنان سيزداد بعد انتهاء الحرب”.

وأضاف قصير أن “العلاقة بين طهران ومحور المقاومة في لبنان ثابتة ولم تتأثر بالتطورات الأخيرة”، مؤكداً استمرار ما وصفه بـ”نهج الدعم والمساندة” خلال المرحلة المقبلة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.