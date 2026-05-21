مفاوضات باكستان: تقارير عن مشاركة الحزب ودعم إيراني محتمل

كشفت مصادر صحيفة “المدن” أنه “قبل فترة زار وفد من “حزب الله” إيران، وروسيا وباكستان.

وكانت هذه الجولة بهدف البحث في كل الصيغ المطروحة لوقف الحرب في المنطقة، ومن ضمنها لبنان. عملياً تريد إيران إشراك الحزب بأي مفاوضات تخص الوضع اللبناني، ذلكَ رداً على كل محاولات عزله لبنانياً، ولمنع فصل ملف لبنان عن ملف إيران”. في هذا السياق، تفيد المصادر بأن “إيران أبلغت “حزب الله” بأنها ستمنحه دعماً مالياً تبلغ نسبته 10 بالمئة من المبالغ التي ستنجح بتحريرها والحصول عليها، فمثلاً بحال نجحت في تحرير عشرة مليارات دولار فهي ستعمل على توفير مبلغ مليار دولار له. لكن الأساس يبقى في المقاربة التي سيعتمدها الحزب وإيران حول مرحلة ما بعد الحرب في لبنان، وإذا كانت إسرائيل ستوافق على ذلك وتنسحب من الجنوب”.

