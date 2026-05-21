قماطي للداخل اللبناني: سنواجه أي لواء في الجيش تشكّله أميركا.. و10% فقط من عناصر الحزب يقاتلون في الجنوب

قال القيادي في محمود قماطي إن حزبه “سيقاتل أي لواء من الجيش يتم تشكيله بدعم أو من قبل الولايات المتحدة”، في تصريح أثار جدلاً واسعاً حول موقفه من أي ترتيبات عسكرية دولية أو داخلية محتملة في لبنان.

وأضاف قماطي في حديثه أن “نسبة المقاتلين في الجنوب لا تتجاوز 10% من عناصر الحزب”، في إشارة إلى حجم المشاركة الميدانية مقارنة بالانتشار التنظيمي العام.

وتأتي هذه التصريحات في سياق توترات سياسية وأمنية متصاعدة في المنطقة الجنوبية، حيث تتكرر المواقف التصعيدية من مختلف الأطراف بشأن مستقبل الترتيبات العسكرية على الحدود.

