بالصور: إعادة تأهيل مبنى فصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي بدعمٍ من الحكومة الكندية والأمم المتحدة

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

في إطار التّعاون والشّراكة بين الحكومة الكنديّة ووزارة الدّاخليّة والبلديّات، وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، وقوى الأمن الدّاخلي، وبهدف دعم المؤسّسات العامّة في لبنان وتعزيز قدرتها على الاستجابة، والصّمود في مواجهة التّحديات والأزمات المُتزايدة، وبعد أن أعيد تأهيل مبنى فصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من الحكومة الكنديّة.

زار السّفير الكندي في لبنان وسوريا السيد غريغوري غاليغان Gregory Galligan بتاريخ 18-05-2026، ترافقه الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)السيدة بليرتا أليكو Blerta Aliko الفصيلة المذكورة، حيث كان في استقبالهما قائد منطقة الشمال الإقليمية العميد مصطفى بدران، وبمشاركة ممثّلين عن وزارة الداخلية، والسلطات المحلية.

وفي خلال الزيارة، جال المشاركون في أرجاء الفصيلة، والتقوا بالضبّاط والرّتباء، والمسؤولين المحليين. حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الخدمات الأمنية، وتنمية التعاون بين المؤسسات، والسلطات المحلية. كما تمّ التباحث في الدور الأساس الذي تقوم به قوى الأمن في دعم الأهالي وسكّان بلدة المنية، ومساهمة عناصرها في تثبيت الأمن والاستقرار، والحفاظ على السلم الأهلي.

وتأتي هذه المبادرة حرصًا على تعزيز سهولة الوصول إلى مبنى الفصيلة وتحسين مرافقها، إلى جانب توفير بيئة عمل أكثر ملاءمة لعناصر قوى الأمن، بما يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمجتمع. كما جرى تزويد عناصر الفصيلة بآليات ومعدّات لوجستية، دعمًا للمهام الموكلة إليهم.

